Футбол
ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛБомбардир.ру 15:49
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
|7′
|15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
|22′
|29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
|64′
Андрей Мостовой
|70′
Михаил Маркин
|87′
"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0). Московский клуб с 44 очками занимает четвертое место в таблице за четыре тура до конца чемпионата. ЦСКА на 13 очков отстает от лидера РПЛ «Зенита», команда Виктора Гончаренко лишилась шансов на чемпиноство.
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