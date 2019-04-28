Футбол

ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛБомбардир.ру 15:49

Зенит-2 — Краснодар-2
5 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
7′
15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
22′
29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
64′
Андрей Мостовой
70′
Михаил Маркин
87′
"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0). Московский клуб с 44 очками занимает четвертое место в таблице за четыре тура до конца чемпионата. ЦСКА на 13 очков отстает от лидера РПЛ «Зенита», команда Виктора Гончаренко лишилась шансов на чемпиноство.
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