ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛБомбардир.ру 15:49

"Краснодар" обыграл ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ (2:0). Московский клуб с 44 очками занимает четвертое место в таблице за четыре тура до конца чемпионата. ЦСКА на 13 очков отстает от лидера РПЛ «Зенита», команда Виктора Гончаренко лишилась шансов на чемпиноство.

ЦСКА лишился шансов на чемпионство в РПЛ

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