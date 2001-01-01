По информации "СЭ", один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову – нападающий "Крыльев" Александр Соболев. Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.

с чего всё началось

Соболев в четырех матчах Премьер-лиги в текущем чемпионате отметился 4 голами и 1 голевой передачей и является лучшим бомбардиром турнира. Также нападающий самарского клуба получил приз лучшему игроку июля в РПЛ.

ЦСКА купит у «Крыльев» Соболева в случае продажи Чалова

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