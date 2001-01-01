Футбол
ЦСКА купит у «Крыльев» Соболева в случае продажи ЧаловаProstoProSport вчера в 12:54
Московский ЦСКА видит форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в качестве замены своему нападающему Федору Чалову, который может до закрытия трансферного окна в Англии (8 августа) перебраться в лондонский «Кристал Пэлас».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Политика
Музей Черномырдина в Оренбуржье планируют достроить к 1 сентября
Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1992-1998), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева
Силовики начали третий штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб бывшего лидера страны.
Обновлено в 09:08
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Стало известно, сколько пользователей Apple перешли на iOS 12
90% работают на iOS 12, 7% – на iOS 11 и 5% используют ранние версии. В 2018 году iOS 11 был установлен только на 85% всех устройств.
Обновлено в 08:31
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Против криминального авторитета Ахмеда Сутулого завели уголовное дело
Полиция завела уголовное дело против криминального авторитета Ахмеда Сутулого.
Обновлено в 09:09
Политика
Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке.
Обновлено 06 августа в 11:29
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили с Netflix контракт на $200 млн
Сценаристы сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс прервали сотрудничество с телеканалом HBO и подписали контракт с компанией Netflix.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Мосгорсуд освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко
Услугами гадалки Михай пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.
Обновлено в 08:23
Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Галкин сравнил Барбару Стрейзанд с Пугачевой
В Instagram шоумен разместил ролик с концерта Барбары Стрейзанд, сравнив певицу с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 08:21
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении вывести силы США с севера Сирии, где Турция планирует новую военную операцию, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:30
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11