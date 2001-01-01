Футбол

ЦСКА купит у «Крыльев» Соболева в случае продажи ЧаловаProstoProSport вчера в 12:54

Московский ЦСКА видит форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева в качестве замены своему нападающему Федору Чалову, который может до закрытия трансферного окна в Англии (8 августа) перебраться в лондонский «Кристал Пэлас».
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