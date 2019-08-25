ЦСКА набрал 13 очков и переместился на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Красно-синие обошли московский "Спартак", которому правда еще предстоит сыграть свой матч против самарских "Крыльев Советов". "Ахмат" же остался с семью баллами.

Политика AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку».

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Армия и оружие Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева» Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава», сообщили в Минобороны в субботу, 24 августа.

Политика Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате» Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".

Гаджеты RedmiBook 14 с Intel Core i7 10-го поколения представят 29 августа Новый официальный рекламный баннер, который был опубликован компанией Redmi, подтверждает, что 29 августа производитель готовится анонсировать новую версию ноутбука RedmiBook 14, которая будет оснащена процессором Intel Core i7 уже 10-го поколения.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.

Происшествия Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.

Политика В России предложили вернуть смертную казнь Депутат Государственной Думы от ЛДПР Александр Шерин согласился с необходимостью снять мораторий на смертную казнь в качестве наказания.

Происшествия В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.

Шоу-бизнес Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево "Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.

Происшествия Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике.

Политика Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2» Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».

Шоу-бизнес Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».

Футбол Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.