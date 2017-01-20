Московский футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно намерен приобрести нигерийского нападающего английского "Эвертона" Генри Оньекуру, сообщает Sporx. Прошедший сезон 22-летний форвард провел в аренде в "Галатасарае", с которым стал чемпионом Турции и выиграл Кубок страны.

ЦСКА хочет приобрести еще одного футболиста «Эвертона», пишут СМИ

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