Футбол
ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»Sport24.ru 17:43
ЦСКА заинтересован в услугах защитника «Севильи» Серхи Гомеса. Московский клуб хочет арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает ElDesmarque. Гомес — воспитанник «Барселоны», в академии которой он занимался с 14 лет.
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