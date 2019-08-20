Футбол
ЦСКА интересуется защитником «Севильи» ГомесомREGNUM 00:53
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Экономика
Правительство разработало новые правила работы ломбардов
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.
Обновлено в 10:15
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде обзавелся названием
Стало известно официальное название нового фильма о Джеймсе Бонде. Он будет озаглавлен «Нет времени умирать».
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Политика
Скворцова заявила о дефиците врачей в системе первичной помощи РФ
«Что касается среднего персонала — в системе работает более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, и дефицит 130 тыс. человек, причем за четыре года он усугубился», — цитирует Скворцову ТАСС.
Обновлено в 11:41
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Политика
Премьер-министр Италии объявил об отставке
Правительство уходит в отставку Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил об отставке.
Обновлено в 12:46
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Политика
На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
Обновлено в 03:18
Музыка
Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Активную защиту израильских танков показали на видео
Обновлено в 11:54
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский "Тройка-Д Банк", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Политика
МИД Китая в связи протестами в Москве заявил о вмешательстве Запада
Позиция Запада в отношении несанкционированных акций в Москве является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 06:20
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В оренбургском кафе ликвидировано открытое горение
Открытое горение в кафе и офисном здании на улице Восточной в Оренбурге ликвидировано.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космосе
Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
Обновлено в 12:14
Политика
Гаспарян о встрече Путина и Макрона: Обсуждали Украину без Украины
Политики обсудили целый ряд вопросов, среди которых было и возвращение Нормандского формата, на котором столь ожесточенно настаивает глава Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Наука
Названа смертельная опасность недосыпа
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму
В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Политика
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
Обновлено в 12:51