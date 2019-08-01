Футбол
ЦСКА намерен арендовать защитника «Севильи»МК-Спорт 03:15
По информации издания, московский клуб намерен арендовать игрока с правом последующего выкупа. Стороны уже начали переговоры относительно перехода 27-летнего Гомеса.
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В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
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Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток
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В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Обновлено вчера в 19:45
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Сирийская армия отрезала туркам доступ к Хан-Шейхуну
Обновлено вчера в 11:20