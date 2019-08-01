Футбол

ЦСКА намерен арендовать защитника «Севильи»МК-Спорт 03:15

По информации издания, московский клуб намерен арендовать игрока с правом последующего выкупа. Стороны уже начали переговоры относительно перехода 27-летнего Гомеса.
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