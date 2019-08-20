Экономика Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.

Кино «Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.

Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Футбол Кройфф призвал фанатов «Барселоны» дать второй шанс Неймару Бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Кройфф считает, что фанаты каталонского клуба должны принять бразильского форварда Неймара, если он вернется из «ПСЖ».

Происшествия В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.

Общество В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.

Экономика Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.

Политика Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.

Экономика Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».

Футбол «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

Гаджеты Наушники Realme Buds 2.0 представят уже сегодня В прошлом году Realme выпустила свои первые проводные наушники под названием Realme Buds, а сегодня на презентации, посвященной анонсу линейки смартфонов Realme 5, будут показаны Realme Buds 2.0.

Общество В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.

Футбол Гильерме поделился впечатлениями от матча с «Динамо» Игрок "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что он думает по поводу победы его команды со счетом 2:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги против "Динамо", передает портал "Известия".

Футбол Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый» Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Авто Renault представит новый кроссовер на выставке в Чэнду Компания Renault определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера, построенного на базе бестселлера Kwid.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.