Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ ХендриксомЧемпионат 17:53
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport. Согласно информации источника, 24-летний хавбек предпочитает продолжить карьеру в «Болонье», которая заинтересована в его подписании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Во Франции три человека погибли в результате стрельбы около заправки
Еще один человек получил ранения Три человека погибли в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:34
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии
В американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.
Обновлено в 21:16
Общество
В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка
Обновлено в 22:35
Футбол
Чалов: заслуженно обыграли «Локомотив»
Футболисты ЦСКА заслуженно обыграли "Локомотив" в московском дерби в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил форвард армейцев Федор Чалов.
Обновлено в 15:18
Автоспорт
Гонщики Alfa Romeo оштрафованы и потеряли очки
Обновлено в 15:02
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Авто
Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено в 20:53
Политика
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В автоаварии в Крыму погиб ребенок и еще четверо детей пострадали
Один ребенок погиб, четыре ребенка пострадали во время ДТП на востоке Крыма.
Обновлено в 16:55
Общество
К аномальным жаре и холоду привела смена климатических эпох
Обновлено в 00:58
Политика
В России осудили протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Финансы
Ставка ФРС США: рубль может уставить рекорд падения этого лета
Главным событием предстоящей недели будет заседание Федрезерва США, решение которого по процентной ставке будет оглашено в среду.
Обновлено в 22:00
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено в 18:25
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08