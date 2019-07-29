Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ ХендриксомЧемпионат 17:53

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport. Согласно информации источника, 24-летний хавбек предпочитает продолжить карьеру в «Болонье», которая заинтересована в его подписании.
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ЦСКА интересуется хавбеком ПСВ Хендриксом

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Источник: ЦСКА и «Болонья» интересуются полузащитником ПСВ Хендриксом

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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