Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ ХендриксомREGNUM 01:21
Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, Хендрикс намерен продолжить карьеру в итальянской «Болонье», которая проявляла к нему интерес, но так и не предприняла попыток его подписать.
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В Италии сообщили, что ЦСКА хочет приобрести опорного полузащитника «ПСВ»
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