Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВNews.ru 02:30
В сферу интересов футбольного клуба ЦСКА попал 24-летний полузащитник нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс. Кроме того, хавбеком интересуются также итальянская «Болонья» и ещё один немецкий клуб.
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В Италии сообщили, что ЦСКА хочет приобрести опорного полузащитника «ПСВ»
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