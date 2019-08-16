Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»Sport24.ru 17:09
ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру, сообщает Чемпионат. Сумма трансфера может составить около €6 млн. Аит-Беннассер перешел в «Монако» из «Нанси» летом 2016 года за €3 млн и был сразу же отдан в аренду на год в свой бывший клуб.
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн. Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси».Чемпионат16:00
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