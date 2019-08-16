Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»Soccer.ru 18:16
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник. Сумма возможного трансфера 23-летнего игрока в московский клуб может составить около 6 млн евро.
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн. Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси».Чемпионат16:00
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
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