Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн. Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси».

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ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник. Сумма возможного трансфера 23-летнего игрока в московский клуб может составить около 6 млн евро.

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