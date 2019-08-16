Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»Soccer.ru вчера в 18:16

ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник. Сумма возможного трансфера 23-летнего игрока в московский клуб может составить около 6 млн евро.
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ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру. Сумма возможной сделки может составить около € 6 млн. Аит-Беннассер является воспитанником «Нанси».
Чемпионатвчера в 16:00

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ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»

Sport24.ruвчера в 17:09

Полузащитник «Монако» может перейти в ЦСКА

Советский спортвчера в 16:16

ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером

Sports.ruвчера в 16:29

Источник: опорник «Монако» может перейти в ЦСКА

Sport.ruвчера в 17:59

СМИ: ЦСКА заинтересовался полузащитником «Монако»

Sportbox.RUвчера в 16:20

СМИ: ЦСКА заинтересовался полузащитником «Монако»

Матч ТВвчера в 16:20

ЦСКА интересуется хавбеком «Монако» Аит-Беннассером

Чемпионатвчера в 16:00
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Происшествия

При аварийной посадке самолета в Жуковском никто не пострадал

Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Обновлено в 03:13
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Общество

Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Под Ульяновском семь человек могли отравиться подсолнечным маслом

Обновлено в 03:41
Технологии

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Дочь Осина поделилась редким кадром отца с бородой

Обновлено в 02:21
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Увеличилось число безработных предпенсионного возраста

Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Общество

Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

Обновлено вчера в 13:53
Авто

Mercedes-Benz привезёт на выставку спорткар по прозвищу «огурец»

Реставрационное подразделение компании Mercedes-Benz Classic привезёт на Конкурс элегантности один из самых быстрых автомобилей начала 1930-х годов прошлого века.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В Дании «Брага» выиграла со счетом 4:2, поэтому вышла в следующий раунд. За выход в групповой этап она поспорит со «Спартаком».
Обновлено вчера в 16:37
Политика

В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:15
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Волк напал на спящих в палатке туристов

Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Теннис

Рублев переиграл Федерера в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Текслер провел новые перестановки в правительстве

Глава Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении Ирины Акбашевой исполняющей обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.
Обновлено в 02:41
Общество

РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Советские системы ПВО замечены на Аляске

Обновлено вчера в 07:19
Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено вчера в 16:37
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки

Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Освобожденный в Гибралтаре танкер покинет порт с новым названием

Обновлено в 03:15
Происшествия

Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство

Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Общество

Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста

Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
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