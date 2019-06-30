Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» ГонсалесомЧемпионат 17:50

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу. Прошлым летом 21-летний игрок перешёл в немецкий клуб за € 8,5 млн, сообщает Sport24. «Штутгарт» хочет получить за Гонсалеса € 10 млн.
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Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес входит в сферу интересов ЦСКА

Sport24.ru15:34

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Sportbox.RU16:41

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

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СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Штутгарта»

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ЦСКА нацелился на форварда «Штутгарта»

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СМИ: ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

Матч ТВ16:41

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта» Гонсалесом. Немцы хотят 10 млн евро за аргентинца

Sports.ru18:15
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Николас Гонсалес
Американский актёр
Американский актёр. Гонсалес родился в Сан-Антонио, штат Техас и окончил Стэнфордский университет в Калифорнии. В конце девяностых он начал свою карьеру на телевидении, со второстепенной роли в сериале «Факультет». Гонсалес снялся в сериале Showtime «Бульвар „Воскрешение“» в 2000-2002 годах.
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