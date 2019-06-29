Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» ГонсалесомЧемпионат 17:50
Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу. Прошлым летом 21-летний игрок перешёл в немецкий клуб за € 8,5 млн, сообщает Sport24. «Штутгарт» хочет получить за Гонсалеса € 10 млн.
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