ЦСКА интересуется нападающим «Осиека»Евро-футбол.ру 14:20

24-летний Марич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей, забил 18 голов. Также на счету Марича и один гол в квалификации Лиги Европы. Ранее футболист выступал за загребское "Динамо", "Широки Бриег", загребский "Локомотива" и венгерский "Видеотон".

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