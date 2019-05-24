Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Осиека»Евро-футбол.ру 14:20
24-летний Марич провел в чемпионате Хорватии 35 матчей, забил 18 голов. Также на счету Марича и один гол в квалификации Лиги Европы. Ранее футболист выступал за загребское "Динамо", "Широки Бриег", загребский "Локомотива" и венгерский "Видеотон".
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