Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Гремио» Да СилваREGNUM вчера в 23:58
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересовался возможностью приобретения в свой состав форварда бразильской команды «Гремио» Рондинелли Да Силва, сообщает 26 января Globo Esport.
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Политика
Bloomberg: Банк Англии отказался вернуть Мадуро золото на $1,2 млрд
Банк Англии отказался возвращать президенту Венесуэлы Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 00:18
Спорт
Самодурова стала чемпионкой Европы
Российская фигуристка Софья Самодурова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Минске, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:06
Авто
В России назвали самые ожидаемые автомобили 2019 года
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье
Двое работников, мужчина и женщина, погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, сообщил в субботу ТАСС глава района Роман Задорожин.
Обновлено вчера в 21:52
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено вчера в 11:30
Технологии
Facebook может объединить чаты Messenger, Instagram и WhatsApp
Facebook планирует ввести функцию, которая позволит пользователям WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger обмениваться сообщениями между приложениями, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США
Четыре космических аппарата GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите) были запущены в 2014 и 2016 годах для слежения и инспекций за другими спутниками в интересах ВВС США.
Обновлено вчера в 21:20
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
В Германии раскритиковали празднование снятия блокады Ленинграда
Немецкая журналистка заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в неуместное торжество.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось
Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено вчера в 06:46
Экономика
Национальное рейтинговое агентство сменило гендиректора
Алексей Богомолов 25 января стал генеральным директором Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя агентства.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Из горящего жилого дома на юго-востоке Москвы спасли восемь человек
Восемь человек спасены из пожара на девятом этаже 14-этажного дома в Батайском проезде в Москве, двоих из спасенных осматривают медики, возгорание ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Обновлено вчера в 18:17
Кино
Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала
Известная актриса Мэйси Уильмс, получившая популярность после исполнения роли Арьи Старк в телесериале «Игра престолов», рассказала о своих мыслях по поводу финала проекта, сообщает 25 января Sky News.
Обновлено в 00:32
Кино
Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
ДТП в Свердловской области: один человек погиб, пятеро пострадали
В Свердловской области под Кировградом один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей.
Обновлено в 00:56
Политика
Трамп объявил о приостановке шатдауна
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ему удалось договориться с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна.
Обновлено вчера в 15:25
Религия
Прах Людмилы Алексеевой захоронят в Вашингтоне
Церемония захоронения праха известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой состоится в Вашингтоне 6 апреля.
Обновлено вчера в 04:03
Хоккей
Макдэвид победил в конкурсе на скорость на мастер-шоу Матча звезд НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость, проходившего в рамках мастер-шоу на Матче всех звезд НХЛ, сообщает 26 января «Матч ТВ».
Обновлено в 00:06
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Синоптики предупредили о морозе и метели в Москве 26 января
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Тунисе аномальные морозы унесли жизни двух человек
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Сенатор Берни Сандерс будет баллотироваться на выборах президента США
Сенатор от штата США Вермонт Берни Сандерс будет участвовать в президентской гонке 2020 года от Демократической партии, пишет "Яху ньюс".
Обновлено в 00:36
Гаджеты
Новый iPhone может получить датчик, фиксирующий утечку газа
Новый смартфон компании Apple может обзавестись специальным датчиком, который будет фиксировать утечку газа.
Обновлено вчера в 14:47
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено вчера в 13:59
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 12:58