ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Генри Оньекуру. Как сообщает Mirror, российский клуб уведомил английскую команду о своей заинтересованности в подписании нигерийского футболиста. 22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.

Театры Мединский уволил директора театра имени Волкова Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.

Авто В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Российские офисы компании Toyota начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Гаджеты Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.

Происшествия Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.

Происшествия Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".

Происшествия В Петербурге пара выпала из окна во время секса В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.

Шоу-бизнес Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Недвижимость Квадратный метр жилья в РФ за год подорожал на 8% Ценовые ожидания продавцов на рынке вторичной недвижимости в России выросли почти на 8% в июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Гаджеты Apple выплатила штраф Samsung из-за низкого спроса на iPhone На днях стало известно, что Samsung требует с Apple выплату штрафа за то, что заказы на OLED-дисплеи для iPhone оказались ниже ожидаемого уровня.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".

Авто Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.

Общество Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области Более 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению в результате паводка, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.