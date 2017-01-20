Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» ОньекуруSport24.ru 05:47

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Генри Оньекуру. Как сообщает Mirror, российский клуб уведомил английскую команду о своей заинтересованности в подписании нигерийского футболиста. 22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА проявляет интерес к Оньекуру

Советский спорт06:38

ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» Оньекуру

Sport24.ru05:47

Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона»

Спорт-Экспресс07:05

ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона»

Sport.ru07:15

Замена Зе Луиша, первый новичок «Зенита», рекорды ЦСКА и «Краснодара». 5 главных трансферов РПЛ на данный момент

Матч ТВ07:49

ЦСКА интересен нападающий «Эвертона»

Евро-футбол.ру07:29

ЦСКА нацелился на форварда «Эвертона» Оникуру

Чемпионат06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Происшествия

Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Обновлено в 10:44
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский представил нового донецкого главу на русском языке

Как следует из опубликованной пользователем Facebook видеозаписи, на которой Зеленский представляет Кириленко, президент Украины во время выступления в Краматорске начал говорить по-русски.
Обновлено в 10:41
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге

Обновлено в 00:02
Авто

В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace

Российские офисы компании Toyota начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 08:25
Футбол

Грузинский регбист Бродзели раскаялся в своем поступке

Обновлено в 09:28
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку

Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Молодой муж Лолиты впервые высказался о разводе с певицей

Молодой супруг певицы Лолиты Милявской, фитнес-тренер Дмитрий Иванов впервые поделился подробностями расставания с артисткой.
Обновлено в 09:38
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В лесополосе у «Балтийской жемчужины» разлили аммиак

Обновлено в 09:15
Недвижимость

Квадратный метр жилья в РФ за год подорожал на 8%

Ценовые ожидания продавцов на рынке вторичной недвижимости в России выросли почти на 8% в июне 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 09:10
Игры

Несмотря на политические темы, авторы The Outer Worlds не хотят учить игроков жить

Обновлено в 08:03
Гаджеты

Apple выплатила штраф Samsung из-за низкого спроса на iPhone

На днях стало известно, что Samsung требует с Apple выплату штрафа за то, что заказы на OLED-дисплеи для iPhone оказались ниже ожидаемого уровня.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Обновлено в 07:27
Общество

Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях

Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Авто

Lego привезет в Россию полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron

Компания Lego представит в России полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron.
Обновлено в 07:07
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество

Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке

Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Общество

Мутко оценил масштаб разрушений от паводка в Иркутской области

Более 3,5 тысячи домов в Иркутской области полностью разрушены или непригодны к восстановлению в результате паводка, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»

Обновлено вчера в 14:19
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное