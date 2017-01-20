Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» ОньекуруSport24.ru 05:47
ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Генри Оньекуру. Как сообщает Mirror, российский клуб уведомил английскую команду о своей заинтересованности в подписании нигерийского футболиста. 22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
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