Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона» ОньекуруSport24.ru 05:47

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Эвертона» Генри Оньекуру. Как сообщает Mirror, российский клуб уведомил английскую команду о своей заинтересованности в подписании нигерийского футболиста. 22-летний Оньекуру перешел в «Эвертон» в 2017 году.
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Sport24.ru14:47

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Источник: ЦСКА интересуется нападающим «Эвертона»

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Евро-футбол.ру07:29

ЦСКА интересуется форвардом «Эвертона»

Sport.ru07:15
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