Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
Чемпионат
07:57

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail. Приобретение Травника в зимнее трансферное окно рассматривают две команды английской Премьер-Лиги — «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед».
Чемпионат07:57

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СМИ: ЦСКА поборется за полузащитника «Яблонца»

Спорт-Экспресс08:25

Московский ЦСКА поспорит с англичанами за чешского хавбека

Газета.Ru08:01

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Чемпионат07:57

ЦСКА заинтересован в услугах Травника

Матч ТВ07:21

Травник может перейти в «Ньюкасл»

Soccer.ru05:50

СМИ: чешский полузащитник Травник интересен ЦСКА

Sport24.ru07:59

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Sports.ru07:53
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.
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«Ты очень хороший парень». Джуджак поддержал Кокорина

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Ещенко показал швы на ноге после операции

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Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
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«Брайтон» – «Челси» – 0:1. Педро забил гол

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играет на выезде с «Брайтоном».
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Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
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Отец немецкого футболиста умер во время матча сына

Капитан немецкого футбольного клуба Штутгарт потерял во время матча своего отца. Тот умер на стадионе, во время игры сына.
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Михал Травник
Чешский футболист
Чешский футболист, полузащитник клуба «Яблонец» и сборной Чехии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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