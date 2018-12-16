Футбол
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail. Приобретение Травника в зимнее трансферное окно рассматривают две команды английской Премьер-Лиги — «Фулхэм» и «Ньюкасл Юнайтед».
Чемпионат07:57
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вернулся в лидеры АПЛ
Обновлено в 13:04
Футбол
«Ницца» с «Сент-Этьеном» поделили очки в неполных составах
"Ницца" с "Сент-Этьеном" не определили сильнейшего в боевом матче 18-го тура.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Бетис» обыграл «Эспаньол», одержав третью подряд победу в Примере
Таким образом, «Бетис» одержал третью подряд победу в Примере, а «Эспаньол» потерпел пятое кряду поражение.
Обновлено в 12:06
Футбол
Бундеслига. «РБ Лейпциг» забил четыре гола «Майнцу»
«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» в матче 15-го тура Бундеслиги (4:1). Дубль на счету форвардов Юссуфа Поульсена и Тимо Вернера.
Обновлено в 11:24
Футбол
Аршавин: думаю, «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команда Сергея Семака станет чемпионом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Сампдория» победила «Парму», «Фиорентина» обыграла «Эмполи»
"Сампдория" победила "Парму" в матче 16-го тура чемпионата Италии (2:0). Клуб из Генуи набрал 23 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 11:03
Футбол
«Аякс» забил восемь безответных мячей в чемпионате Нидерландов
"Аякс" разгромно переиграл "Де Графсхап" в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:31
Футбол
Ещенко показал швы на ноге после операции
Обновлено в 07:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» зимой хочет продать Погба
По информации Mirror, английский клуб хочет продать 25-летнего француза в январе. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Ювентус».
Обновлено в 05:15
Футбол
Сарри: «Могли выиграть с более крупным счетом»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Брайтоном». Я думаю, мы провели хороший матч.
Обновлено в 11:40
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол
Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
Обновлено в 10:02
Футбол
Эмери: «„Саутгемптон“ играл с большим желанием, они заслужили победу»
«Саутгемптон» полностью заслужил этот результат, поскольку они играли с большим желанием.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева
Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится.
Обновлено в 10:11
Футбол
Первый автомобиль Криштиану Роналду выставлен на продажу
Обновлено в 12:41