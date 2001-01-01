Футбол
ЦСКА интересуется капитаном «Интернасьонала» ДурадоBookmaker-ratings.ru 04:20
Московский клуб хочет видеть в своих рядах хавбека бразильского «Интернасьоналя» Родриго Дурадо. На 25-летнего бразильца также претендует «Галатасарай». По информации Minha Torcida, «Интернасьонал» готов расстаться с одним из своих лидеров, однако хочет заработать на его продаже не менее € 10 млн.
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«Интернасионал» за 10 миллионов евро согласен продать Дурадо, которым интересуется ЦСКА
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