ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат вчера в 17:50

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato. По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.

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