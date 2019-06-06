Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат вчера в 17:50
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato. По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Авто
Представлен обновлённый Renault Koleos
Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Группа «На-На» поздравила Бари Алибасова с днем рождения
Российская музыкальная группа «На-На» поздравила своего продюсера Бари Алибасова с 72-м днем рождения, пожелав ему скорейшего выздоровления.
Обновлено в 04:32
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Кино
Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".
Обновлено в 05:42
Технологии
SAP и «Икс холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ
Планируется, что созданные ИТ-продукты будут внедряться в компаниях России и СНГ.
Обновлено в 07:00
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Рада отказалась отправлять главу СБУ в отставку
Депутаты Верховной рады отказались отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:51
Кино
Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»
Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
«Один из счастливых дней»: К Гузеевой на съемку пожаловали коровы
На съемки программы «Живая жизнь» внезапно пожаловали коровы.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Экономика
В Подмосковье появится новый завод по производству сыров
Компания «Эко-милк» построит в Подмосковье новый комплекс по производству сыров, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:47
Культура
Кинокомпания Kinodanz согласилась примириться с BadComedian
Напомним, 3 июня Евгений Баженов сообщил, что будет вынужден закрыть свой канал BadComedian на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
В сети появились качественные рендеры Samsung Galaxy Note 10
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Экономика
ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено 04 июня в 08:47
Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Авто
Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже
Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Нюша впервые показала свою дочь
Российская певица Нюша впервые опубликовала снимок своей дочери.
Обновлено в 05:07