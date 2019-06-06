Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат вчера в 17:50

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato. По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
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Во Франции сообщили об интересе ЦСКА к Саного

Sport24.ruвчера в 17:00

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

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СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

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Советский спортвчера в 18:29

СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

Агент форварда «Тулузы» подтвердил интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

Sport.ruвчера в 18:13
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