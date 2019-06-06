Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат вчера в 17:50
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato. По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
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Обновлено в 05:32
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено вчера в 12:58
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Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова
Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 09:02
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Шоу-бизнес
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Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.
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Происшествия
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Вера Брежнева и Константин Меладзе презентовали клип «Я не святая»
Вера Брежнева сегодня презентовала свою новую видеоработу - клип «Я не святая».
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