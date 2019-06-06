ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат вчера в 17:50

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato. По информации источника, «армейцы» проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.

Политика Украинские инвесторы потребовали миллиарды долларов за активы в Крыму Украинские компании и физлица оценили свой ущерб от утраты активов в Крыму в несколько миллиардов долларов, сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Экономика Орешкин предрек рецессию из-за роста потребкредитов в России Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что через два года Россия может столкнуться с рецессией в экономике.

Политика Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.

Политика Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.

Шоу-бизнес Водонаева заявила, что муж ей не нужен вообще Последним «гвоздем в гроб» супружеских отношений и планов обустройства личной жизни на будущее, стало заявление о том, что она вообще не нуждается в муже, хотя якобы и мечтает о романе с мужчиной старше ее этак лет на десять.

Экономика «Ростелеком» продает свои площади в здании Центрального телеграфа Компания «Ростелеком» выставит на продажу принадлежащие ей 35 200 кв. м в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.

Экономика Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.

Технологии «МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи «МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Политика Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.

Экономика США начали активно вкладывать деньги в Россию В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.

Шоу-бизнес Ещё 5 тысяч за мат. Разгневанная Лолита рассказала о проигрыше в суде Известная певица Лолита Милявская, которая отличается особым остроумием и неизбирательным подбором слов, особенно с людьми, которые звезде не сильно нравятся, рассказала в очередной публикации в Instagram о проигрыше в суде в иске, поданом ТСЖ.

Наука Композитная пена ляжет в основу бронированных автомобилей нового поколения Новое исследование, которое привело к созданию инновационного материала, демонстрирует его многообещающие возможности как в плане обеспечения серьезной защиты, так и в качестве замены тяжелых стальных пластин.

Общество Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Транспорт Станция метро «Варшавская» изменит график работы Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.

Политика Рада снова отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины в очередной раз отказалась рассматривать законопроект, внесенный в парламент президентом страны Владимиром Зеленским.

Экономика Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».