Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат 17:50
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает Footmercato. По информации источника, армейцы проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
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Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США
Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
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В Воронеже установили «надгробие Путину»
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BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
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Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
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Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:35
Общество
Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Обновлено в 11:48
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Авто
Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В Ираке предотвратили крупный теракт
Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.
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Студенты одного из вузов Владивостока и их родственники смогут летать в другие страны со скидкой
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве Владивостокского государственного университета (ВГУЭС), представительства авиакомпании Korean Air во Владивостоке и агентства путешествий «Приморский клуб» подписали ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева и региональный менеджер Korean Air Людмила Ткаченко.
Обновлено в 13:15
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Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Политика
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Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о поражении своего партийного альянса на минувших парламентских выборах в стране, сообщает телеканал ТВ2.
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В краевом Минздраве опровергли информацию о дефиците инсулина
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Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
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Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
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Минприроды и РЭО проработали первые изменения в закон об отходах
Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский экологический оператор (РЭО) проработали первые изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
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