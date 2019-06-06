ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат 17:50

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает Footmercato. По информации источника, армейцы проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.

Политика Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Происшествия Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии По словам представителя продюсера Вадима Горожанкина, больной находится в сознании и дышит самостоятельно, однако далекоидущих прогнозов помощник Алибасова озвучивать не стал, а сказал лишь, что при наилучшем исходе «выздоровление может занять месяцы».

Происшествия Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".

Политика Россию пригласили на торжества в Нормандии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Общество Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Наука Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Авто Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.

Армия и оружие В Ираке предотвратили крупный теракт Иракская военная разведка предотвратила крупный теракт в провинции Анбар на западе страны во время мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), говорится в заявлении министерства обороны страны в Facebook.

Происшествия РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.

Общество Студенты одного из вузов Владивостока и их родственники смогут летать в другие страны со скидкой Трехстороннее соглашение о сотрудничестве Владивостокского государственного университета (ВГУЭС), представительства авиакомпании Korean Air во Владивостоке и агентства путешествий «Приморский клуб» подписали ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева и региональный менеджер Korean Air Людмила Ткаченко.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Политика Премьер-министр Дании признал поражение на выборах Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о поражении своего партийного альянса на минувших парламентских выборах в стране, сообщает телеканал ТВ2.

Космос Apple опубликовала тизер сериала «Ради всего человечества» Сериал «Ради всего человечества», тизер которого опубликован Apple, выйдет в новом онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала дочь Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.

Здоровье В краевом Минздраве опровергли информацию о дефиците инсулина В краевом министерстве здравоохранения опровергли информацию о дефиците инсулина.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Политика Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта» Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".