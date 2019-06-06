Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат 17:50

Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, сообщает Footmercato. По информации источника, армейцы проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
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ЦСКА заинтересовался нападающим «Тулузы»

Советский спорт18:29

ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» Саного

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СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

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Sport24.ru17:00

СМИ: ЦСКА интересуется нападающим «Тулузы» Саного

RT на русском17:28

Агент форварда «Тулузы» подтвердил интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

Sport.ru18:13
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Французский футболист, центральный нападающий клуба «Тулуза».
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