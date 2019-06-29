Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»Советский спорт 18:50

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24. Считается, что Штутгарт намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.
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ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

Советский спорт18:50

Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес входит в сферу интересов ЦСКА

Sport24.ru15:34

СМИ: ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

Матч ТВ16:41

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Чемпионат17:50

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Штутгарта»

RT на русском16:58

ЦСКА нацелился на форварда «Штутгарта»

Metaratings16:56

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта» Гонсалесом. Немцы хотят 10 млн евро за аргентинца

Sports.ru18:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

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Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
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В полуфинале Перу сыграет 2 июля с Чили, а днем позже встретятся Бразилия и Аргентина. Турнир проходит в Бразилии и завершится 7 июля.
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Армия и оружие

Хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан.
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Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
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Политика

Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Обновлено в 17:37
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Обновлено в 12:46
Политика

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Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
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Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
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Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Обновлено в 20:22
Космос

Они не должны были лететь: самая страшная катастрофа в истории космоса в России

К старту начал готовиться дублирующий экипаж Алексея Леонова.
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Футбол

Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым

Во время интервью вмешался Карпин.
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Обновлено вчера в 01:52
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Тайваня

Обновлено в 21:58
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
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Природный пожар в Оренбургской области угрожает двум селам

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Армия и оружие

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Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме

Недавнее появление на публике популярной в 90-х певицы Марины Хлебниковой немало удивило не только ее поклонников и общественность, но и звездную тусовку.
Обновлено в 17:53
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Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено в 22:25
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

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Обновлено в 22:41
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Шоу-бизнес

«Мурашки по коже:» перенесший инсульт Николай Носков снова запел

Николай Носков готовится к возвращению на большую сцену. Об этом рассказал друг певца — продюсер Виктор Дробыш.
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Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
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