Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»Советский спорт 18:50
ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24. Считается, что Штутгарт намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
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Они не должны были лететь: самая страшная катастрофа в истории космоса в России
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Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым
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Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
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Армия и оружие
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Общество
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Недавнее появление на публике популярной в 90-х певицы Марины Хлебниковой немало удивило не только ее поклонников и общественность, но и звездную тусовку.
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