Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»Советский спорт вчера в 18:50
ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24. Считается, что Штутгарт намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:31, Вашингтон
Общество
Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Оренбуржье из-за степного пожара готовят к эвакуации 2000 человек
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп допускает, что может изменить подход к Венесуэле.
Обновлено вчера в 04:34
Хоккей
«Торонто» предварительно договорился с «Оттавой» об обмене Зайцева
Похоже Торонто и Оттава предварительно договорились об обмене Никиты Зайцева на Коди Сеси.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область
Обновлено вчера в 16:48
Игры
Castlevania: Symphony of the Night попала в подписку Xbox Live Gold на июль
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
Сборные Мексики и Гаити вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборные Мексики и Гаити по футболу сыграют в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Обновлено в 01:33
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено 28 июня в 13:00
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Футбол
Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу
Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
Обновлено в 01:59
Хоккей
«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»
Обновлено в 01:39
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
«Зарплата моей мечты — миллион в месяц»: выпускники «девятки» — о планах на будущее
Обновлено в 01:45
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено 28 июня в 11:02
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено вчера в 05:15
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено вчера в 11:39