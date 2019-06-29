Футбол

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»Советский спорт вчера в 18:50

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24. Считается, что Штутгарт намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Чемпионатвчера в 17:50

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

Советский спортвчера в 18:50

Нападающий «Штутгарта» Николас Гонсалес входит в сферу интересов ЦСКА

Sport24.ruвчера в 15:34

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта» Гонсалесом. Немцы хотят 10 млн евро за аргентинца

Sports.ruвчера в 18:15

ЦСКА заинтересован в нападающем «Штутгарта» Гонсалесе

ProstoProSport00:18

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Штутгарта»

RT на русскомвчера в 16:58

СМИ: ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

Матч ТВвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено вчера в 23:25
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленными

В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт

Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду

Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено 28 июня в 05:56
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Единоборства

Джермалл Чарло победил Брэндона Адамса и сохранил титул WBC

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло провел первую защиту полноценного титула.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре

По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров

Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено вчера в 16:35
Музыка

Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 00:18
Авто

Составлен ТОП-5 седанов с большим клиренсом

Специалисты составили ТОП-5 автомобилей, чей дорожный просвет не уступает паркетникам.Citroen C4 занял пятую позицию в ТОП-5, имея дорожный просвет 176 миллиметров.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

В Канаде разбился самодельный вертолет

В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено вчера в 01:33
Игры

Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3

Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено вчера в 13:48
Авто

Эксперты рассказали, зачем в США ставили на машины «акульи плавники»

Эксперты рассказали, зачем в США во второй половине XX века ставили на машины «акульи плавники». Стиль просуществовал до 60-х годов.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар

Спасатели тушат пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 20:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное