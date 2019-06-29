Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»Советский спорт вчера в 18:50
ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24. Считается, что Штутгарт намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля
Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Иркутской области 1717 домов остаются подтопленными
В Иркутской области 1717 жилых домов в 28 населенных пунктах потоплены из-за наводнений. В помещениях живет 4177 человек.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт
Из подтопленного Шереметьево начали откачивать воду
Улицы, ведущие к терминалу аэропорта Шереметьево в Москве, оказались подтоплены после сильных дождей.
Обновлено 28 июня в 05:56
Общество
Япония вернулась к коммерческому лову китов
Обновлено вчера в 21:42
Единоборства
Джермалл Чарло победил Брэндона Адамса и сохранил титул WBC
Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло провел первую защиту полноценного титула.
Обновлено в 00:53
Происшествия
В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре
По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено вчера в 16:35
Музыка
Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие
ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории
Обновлено вчера в 09:15
Авто
Составлен ТОП-5 седанов с большим клиренсом
Специалисты составили ТОП-5 автомобилей, чей дорожный просвет не уступает паркетникам.Citroen C4 занял пятую позицию в ТОП-5, имея дорожный просвет 176 миллиметров.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем
Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Единоборства
Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту
Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Происшествия
В Канаде разбился самодельный вертолет
В провинции Манитоба в центре Канады разбился небольшой самодельный вертолет, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено вчера в 01:33
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено вчера в 13:48
Авто
Эксперты рассказали, зачем в США ставили на машины «акульи плавники»
Эксперты рассказали, зачем в США во второй половине XX века ставили на машины «акульи плавники». Стиль просуществовал до 60-х годов.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар
Спасатели тушат пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 20:18