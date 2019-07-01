Футбол

ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»Sportbox.RU вчера в 22:59

По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА. Отметим, по оценке портала Transfermarkt, стоимость румынского нападающего составляет 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2020 года.
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Tuttomercatoweb: ЦСКА хочет приобрести форварда «Интера» и сборной Румынии Пушкаша

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Источник: ЦСКА заинтересован в нападающем «Интера» Пушкаше

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