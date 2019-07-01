Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Интера» ПушкашемSoccer.ru вчера в 21:24
Отмечается, что за 23-летним футболистом также следят и другие российские клубы. В минувшем сезоне Пушкаш на правах аренды выступал за "Палермо" и забил 9 голов в 33 матчах Серии B. Ранее сообщалось об интересе ЦСКА к форварду "Ливерпуля".
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