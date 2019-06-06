Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Тулузы» СаногоЧемпионат 17:50
Форвард «Тулузы» Яя Саного может продолжить карьеру в ЦСКА, утверждает Footmercato. По информации источника, армейцы проявляют интерес к 26-летнему нападающему французского клуба. Агент футболиста Джибриль Мандефу подтвердил, что его клиент пользуется спросом в России.
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Политика
Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе
Президент Украины предстал в образе антиимперского проевропейца Новый президент Украины Владимир Зеленский 5 июня завершил свой первый рабочий визит.
Обновлено в 15:08
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Происшествия
В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов
В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.
Обновлено в 16:08
Общество
В Новом Уренгое открылся Центр обслуживания клиентов
Центр обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" нового формата открылся в г. Новом Уренгое по адресу: мкр. "Восточный", д. 3, корпус 2.
Обновлено в 09:59
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Обновлено в 08:20
Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Авто
Завод автоконцерна Great Wall начал работу в Тульской области
Завод крупной китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor сегодня начал функционировать в Тульской области.
Обновлено в 08:55
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:20
Политика
Лавров назвал условия организации встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться только после того, как Киев исполнит достигнутые в «нормандском формате» договоренности.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
«План Б»: Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей
Шоу "Замуж за Бузову" прошлой осенью побило все рейтинги, несмотря на то, что главная задача проекта так и не была выполнена.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Игры
СМИ: Destiny 2 получит кроссплатформенные сохранения и выйдет на Google Stadia
Редактор Kotaku Джейсон Шрайер поделился очередной порцией инсайдерской информации: его источники подтвердили, что шутер от Bungie получит систему кроссплатформенных сохранения (по крайней мере, они будут работать на ПК и Xbox One - с PS4 пока непонятно), а заодно ему сообщили, что Destiny 2 станет доступен в Google Stadia.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Футбол
Шаронов может возглавить «Рубин»
Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Культура
Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Мерил Стрип: «Дастин Хоффман действительно меня ударил»
Обновлено в 17:01
Общество
Руководство Tele2 встретилось с журналистами Архангельской области
Встреча в формате раннего ужина в ресторане бизнес-центра «Дельта» в столице Поморья стала своего рода продолжением традиции – ежегодно руководство Tele2 старается организовать подобные мероприятия, чтобы в неформальной обстановке рассказать журналистам об успехах компании, проблемных местах, поделиться планами на будущее.
Обновлено в 10:36
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Общество
Минюст предложил ввести дополнительные алименты на детей
Согласно документу, родитель, который проживает отдельно от ребенка, должен выплачивать ему алименты, чтобы обеспечить наследника жильем.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16