Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и ДжорджевичемЧемпионат 18:00
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Land Rover подготовил заводской тюнинг для Defender
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Кононов заявил, что Шюррле мгновенно влился в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о процессе адаптации новичка команды немецкого полузащитника Андре Шюррле.
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В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
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Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году
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Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
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Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Происшествия
В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом
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Наиболее известными разработчиками систем «умного дома» являются Xiaomi (74%), Google (39%) и Amazon (25%).
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В Кузбассе жестоко избили кемеровского правозащитника
В Кузбассе злоумышленники жестоко избили популярного правозащитника, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
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Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против профессиональных футболистов
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев 10 августа сыграют за команду колонии № 4 «Золотой лев» в матче против профессионального коллектива «Салют» из Белгорода.
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Луческу может возглавить киевское «Динамо»
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«Аэрофлот» запустит рейсы на Сахалин в октябре
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит с 27 октября ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск.
Обновлено в 07:46
Интернет
Житель США обвинил Apple в прослушивании частных разговоров
Американец подал в суд на компанию Apple, обвинив ее в нарушении законов штата Калифорния об охране частной жизни, который запрещает запись разговоров без разрешения.
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В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
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ЦИК отказал Соболь и Гудкову в удовлетворении жалобы
Обновлено в 09:29
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Обновлено вчера в 04:53
Авто
Грузовик, побеждавший в трак-триале, восстановил МАЗ
Знаменитая машина, которая в составе команды «МАЗ-Яровит» выступала очень успешно в соревнованиях по трак-триалу, восстановлен.
Обновлено в 13:46
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено вчера в 03:36
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке
Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает The Hill со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.
Обновлено вчера в 11:43
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Касаткина проиграла во втором круге турнира в Торонто
Обновлено в 19:00
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призывает всех принять участие во всемирной акции протеста против американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 20:17
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 16:12