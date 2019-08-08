Футбол

ЦСКА интересуется Комличенко и ДжорджевичемЧемпионат 18:00

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
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СМИ: ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:01, Вашингтон
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