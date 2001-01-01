Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и ДжорджевичемЧемпионат 18:00
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:34, Вашингтон
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли три человека
Три человека, включая ребенка, погибли и 42 пострадали в результате ДТП под Новороссийском, где после лобового столкновения автобус и легковушка упали с обрыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 18:42
Политика
В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Обновлено в 06:29
Футбол
Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт»
Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.
Обновлено в 14:41
Футбол
Кононов назвал «Спартак» и «Тун» равными командами
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего отборочного раунда Лиги Европы с швейцарским "Туном", сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:53
Экономика
Стало известно о новой защите банков от санкций
По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, процессинговая организация станет "запасным аэродромом" для банков.
Обновлено в 19:02
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
В Ираке назвали опасными любые односторонние действия США в стране
Иракский парламентарий Саркаут Шамсулддин назвал опасными любые односторонние действия США на территории страны.
Обновлено в 17:51
Экономика
Проблемный дом в Ленобласти достроит региональный фонд дольщиков
Достройкой проблемного ЖК "Шотландия" в Ленинградской области займется в ближайшее время региональный фонд дольщиков, заявил журналистам в Санкт-Петербурге вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Алла Вербер могла скончаться из-за аномальной жары в Европе
В настоящий момент неизвестно, какая именно болезнь привела к смерти фешн-директора московского ЦУМа, но специалист уверен, это произошло, в том числе и из-за аномальной жары в Европе.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено в 15:40
Политика
Приморец разработал конституцию для детей в стихах
Житель Приморского края разработал специальную версию основного закона РФ для детей в стихах и картинках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 03:06
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено в 18:14
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Происшествия
На «Сортавале» в ДТП пострадали трое детей
Травмированы оказались пассажиры Peugeot. Помимо 40-летней женщины пострадали трое детей в возрасте от года до семи лет.
Обновлено в 12:35
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено вчера в 14:37
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Кино
Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам
Обновлено в 01:33
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено вчера в 03:36
Армия и оружие
В йеменском Адене произошли вооруженные столкновения
В столице «правительственной коалиции» Йемена Адене произошли вооруженные столкновения между местными ополченцами и «президентской гвардией», 7 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:13
Кино
Disney хочет переснять «Ночь в музее» и «Один дома»
Компания Disney собирается снять ремейки на известные фильмы «Ночь в музее» и «Один дома».
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
30 очагов лесных пожаров потушили за сутки вертолеты Минобороны
Вертолеты армейской авиации министерства обороны России Ми–8 за последние сутки ликвидировали 30 очагов лесных пожаров в Иркутской области.
Обновлено в 04:19
Политика
Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии
Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
Обновлено в 19:13