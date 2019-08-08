Футбол

ЦСКА интересуется Комличенко и ДжорджевичемЧемпионат 18:00

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лука Джорджевич может перейти в ЦСКА

Петербургский дневник20:10

Комличенко и Джорджевич попали в сферу интересов ЦСКА

Советский спорт18:30

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Чемпионат18:00

Комличенко и Джорджевич вошли в шорт-лист ЦСКА на замену Чалову

ProstoProSport18:23

ЦСКА проявляет интерес к Комличенко и Джорджевичу

Soccer.ru18:18

СМИ: ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

RT на русском18:28

ЦСКА может купить Комличенко или Джорджевича на замену Чалову

Sports.ru17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Происшествия

В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом

Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес

Белла Хадид и The Weeknd расстались

Возобновили они отношения в мае 2018 года: пара вместе ездила отдыхать (даже пропустила фестиваль Coachella), и даже ходили слухи о том, что The Weeknd сделал Хадид предложение, но, по всей видимости, это были всего лишь слухи.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города

Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Происшествия

В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение

Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Гаджеты

Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Комиссия ФСИН проверит информацию об избиении заключенных в «Крестах»

Обновлено в 07:11
Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

В российском ударном беспилотнике «Охотник» нашли американский след

Обновлено в 17:16
Экономика

«Проект» нашел у Наили Аскер-заде недвижимость на три миллиарда рублей

Обновлено в 06:34
Происшествия

Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 22:16
Политика

Владимир Зеленский призвал ускорить встречу «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата как можно скорее возобновить переговоры по Донбассу.
Обновлено вчера в 11:41
Технологии

«ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры

Обновлено в 10:07
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Экономика

В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти

Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено в 13:42
Футбол

Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии

Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика

Мадуро пообещал воздать по заслугам «предателям родины»

Власти Венесуэлы при участии Учредительного собрания планируют начать контрнаступление против "предателей родины", чтобы те "получили по заслугам", заявил президент Николас Мадуро.
Обновлено в 22:05
Баскетбол

Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
Обновлено в 14:34
Транспорт

«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада

Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца комы

Светлана вспомнила, что у сына буквально остановилось сердце. Случилось это, когда ему делали прививку.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель

На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено в 21:38
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Здоровье

Большинство случаев ВИЧ-инфекции выявлено на Урале и в Сибири

Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, следует из данных Минздрава.
Обновлено в 11:59
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Гаджеты

Samsung представил новый флагманский смартфон

Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Политика

США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном

Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лука Джорджевич
Черногорский футболист
Черногорский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и сборной Черногории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное