Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и ДжорджевичемЧемпионат 18:00
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
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Шоу-бизнес
Белла Хадид и The Weeknd расстались
Возобновили они отношения в мае 2018 года: пара вместе ездила отдыхать (даже пропустила фестиваль Coachella), и даже ходили слухи о том, что The Weeknd сделал Хадид предложение, но, по всей видимости, это были всего лишь слухи.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено в 21:04
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено в 11:52
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Глава милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева
Начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов находится в коме после травмы, полученной при штурме дома экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 22:16
Политика
Владимир Зеленский призвал ускорить встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата как можно скорее возобновить переговоры по Донбассу.
Обновлено вчера в 11:41
Технологии
«ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры
Обновлено в 10:07
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Экономика
В России продажи автомобилей в кредит продолжают расти
Несмотря на продолжающееся падение российского авторынка, «кредитные» продажи новых автомобилей продолжают расти.
Обновлено в 07:14
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено в 13:42
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Политика
Мадуро пообещал воздать по заслугам «предателям родины»
Власти Венесуэлы при участии Учредительного собрания планируют начать контрнаступление против "предателей родины", чтобы те "получили по заслугам", заявил президент Николас Мадуро.
Обновлено в 22:05
Баскетбол
Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего альбома: «Мой самый лучший»
Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард анонсировал выход третьего рэп-альбома.
Обновлено в 14:34
Транспорт
«Аэрофлот» запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября запускает ежедневный рейс Москва - Южно-Сахалинск, сообщили в среду РИА Новости в правительстве области и подтвердили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Уральская туристка погибла на Алтае во время камнепада
Жительница Екатеринбурга погибла во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Алтай.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Сын Максима Коновалова пережил клиническую смерть и два месяца комы
Светлана вспомнила, что у сына буквально остановилось сердце. Случилось это, когда ему делали прививку.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель
На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.
Обновлено в 21:38
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Здоровье
Большинство случаев ВИЧ-инфекции выявлено на Урале и в Сибири
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, следует из данных Минздрава.
Обновлено в 11:59
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено в 21:19
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Политика
США рассчитывают на помощь Британии в борьбе с Ираном
Соединённые Штаты рассчитывают на помощь Великобритании в борьбе с Ираном, в том числе по вопросу свободы судоходства.
Обновлено в 14:19