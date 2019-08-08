Футбол
ЦСКА заинтересовался Джорджевичем и КомличенкоНева Спорт 01:27
Нападающие Николай Комличенко и Лука Джорджевич, выступающие за «Младу Болеслав» и «Зенит» соответственно, попали в сферу интересов московского ЦСКА. Как сообщает «Чемпионат», армейцы намерены включиться в борьбу за Комличенко несмотря на то, что игрок уже согласовал условия перехода в «Локомотив».
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