Футбол

ЦСКА интересуется Джорджевичем и КомличенкоMetaratings 02:22

В числе футболистов, которые рассматриваются на замену Чалову, называются Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, утверждает «Чемпионат». ЦСКА готов перехватить Комличенко у «Локомотива».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.
Чемпионатвчера в 18:00

Подробнее о событии

«Чемпионат»: ЦСКА может перехватить Комличенко у «Локомотива» и интересуется Джорджевичем

Бомбардир.ру03:18

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Чемпионатвчера в 18:00

СМИ: ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

RT на русскомвчера в 18:28

Комличенко и Джорджевич вошли в шорт-лист ЦСКА на замену Чалову

ProstoProSportвчера в 18:23

ЦСКА проявляет интерес к Комличенко и Джорджевичу

Soccer.ruвчера в 18:18

Комличенко и Джорджевич попали в сферу интересов ЦСКА

Советский спортвчера в 18:30

Почему мне жаль Джорджевича. Дайте Луке шанс, он заслужил!

Спорт день за днемвчера в 09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Происшествия

Пассажирский автобус рухнул с обрыва в Новороссийске

Рейсовый автобус съехал с дороги и упал в кювет под Новороссийском.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Архангельской области произошел пожар в воинской части

Обновлено в 06:10
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением русских в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой, с которой русские спокойно выстаивают в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

ВС не разрешил штрафовать банки за жесткую работу с просрочкой

Юристы считают, что решение несет большие риски, пишет «Коммерсант»: по их мнению, ВС фактически разрешил банкам действовать в стиле «черных коллекторов», для борьбы с которыми и принимался 230-ФЗ.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Авто

Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte

Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Космос

При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие

Обновлено вчера в 04:30
Политика

В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Экономика

Правительство выделит на тушение лесных пожаров 6 млрд рублей

Обновлено в 06:10
Теннис

Александрова вышла в третий круг турнира в Торонто и сыграет с Уильямс

Обновлено в 01:57
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга

Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.
Обновлено в 04:26
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix

Netflix одержал победу в ожесточенной борьбе за право работать с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Д. Б. Уайссом.
Обновлено в 02:07
Космос

Метеоспутник Амурского университета сделал 500 витков вокруг Земли

Малый космический аппарат «АмурСат», разработанный в Амурском государственном университете, сделал 500 витков вокруг Земли.
Обновлено в 01:16
Футбол

Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»

Обновлено в 03:55
Политика

Атамбаев анонсировал митинг в Бишкеке

По словам Атамбаева, сторонники ночью уговаривали его начать бессрочный митинг с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Водитель погиб при взрыве фуры в Красноярском крае

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте. в ГУ МВД отмечают, что взрыв мог произойти из-за нарушений в транспортировке двуокиси углерода.
Обновлено в 05:07
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

В Швеции возле мэрии Ландскруны прогремел взрыв

В шведском городе Ландскруна возле здания мэрии прогремел взрыв, сообщает агентство TT.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Происшествия

Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом

В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.
Обновлено в 04:27
Наука

Употребление кофе не сказалось на крепости сна

Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное