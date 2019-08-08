Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к двум форвардам — Николаю Комличенко («Млада Болеслав») и Луке Джорджевичу («Зенит»). Несмотря на то, что у Комличенко уже согласованы все детали трансфера в «Локомотив», «армейцы» постараются включиться в борьбу за игрока.

с чего всё началось

ЦСКА собирается усилить линию нападения в связи с возможным уходом форварда Фёдора Чалова. В числе футболистов, которые рассматриваются на замену Чалову, называются Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», и нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко, утверждает «Чемпионат».

Спорт день за днем

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