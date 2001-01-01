Футбол

ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником сборной Японии
Soccer.ru
18:40

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Гронингена" и сборной Японии Ритсу Доану, информирует источник. Сообщается, что "армейцы" выходили на голландский клуб этим летом, но получили отказ. Теперь ЦСКА попробует подписать 20-летнего японца в зимнее трансферное окно.
Soccer.ru18:40

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ЦСКА проявляет интерес к японскому футболисту из чемпионата Нидерландов

Матч ТВ21:53

ЦСКА проявляет интерес к японскому футболисту из чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU21:53

ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником сборной Японии

Soccer.ru18:40

ЦСКА хочет подписать 20-летнего вингера «Гронингена» и сборной Японии Доана

Sports.ru21:23

ЦСКА интересуется японским полузащитником «Гронингена»

Чемпионат17:10

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

Бомбардир.ру17:17
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Футбол

ЦСКА вновь победил «Реал», но не смог пробиться в Лигу Европы

"Виктория" и ЦСКА набрали по семь очков, однако за счет победы в очной встрече (2:1), прошедшей в Москве на стадионе "Лужники" 27 ноября, чешский клуб занял третью позицию и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:13
Футбол

«Лион» сыграл вничью с «Шахтером» и вышел в плей-офф ЛЧ

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с французским "Лионом" дома (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:04
Футбол

Ди Франческо: недопустимо, что «Виктория» смотрелась лучше «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение (1:2) от «Виктории Пльзень» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 22:25
Футбол

Сергей Семак рассказал, что футболисты «Зенита» всегда хотят побеждать

Напомним, что 13 декабря в Чехии «Зенит» сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:15
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено в 13:27
Футбол

Полузащитник «Вильярреала» сравнил матч против «Спартака» с финалом

Футболист "Вильярреала" Пабло Форнальс заявил, что предстоящий матч Лиги Европы против московского "Спартака" будет для испанской команды сродни финалу турнира.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено в 11:01
Футбол

Полузащитник ЦСКА Влашич назван лучшим игроком декабря в РПЛ

Лучшим игроком прошлого месяца в Российской премьер-лиге назван футболист столичного ЦСКА Никола Влашич.
Обновлено в 21:57
Футбол

Еще два матча во Франции перенесены из-за протестов

Матчи 18-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монпелье» и «Ницца» — «Сент-Этьен» перенесены.
Обновлено в 10:21
Футбол

Крицюк: «„Краснодар“ приехал на матч с „Севильей“ за победой»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от гостевого матча с «Севильей» в последнем туре группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 22:08
Футбол

Защитник «Спартака» Джикия поддержал Кокорина и Мамаева

Многие пользователи согласились со словами Джикия, также пожелав Кокорину и Мамаеву скорейшего возвращения.
Обновлено в 17:30
Футбол

«Реал» предложил € 10 млн за полузащитника «Манчестер Сити» Диаса

По данным источника, «Королевский клуб» хочет оформить трансфер футболиста в январе и предложил за него € 10 млн.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:23
Футбол

Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен

Зрители определенно не пожалели, что пришли.
Обновлено в 19:28
Футбол

Нападающий «Баварии» перепутал футбол с карате и зарядил сопернику прямой ногой по голове

На 75-й минуте Мюллер совершил грубый фол, нанеся защитнику «Аякса» Николасу Тальяфико удар по голове прямой ногой.
Обновлено в 18:53
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Японский футболист, полузащитник нидерландского клуба «Гронинген» и национальной сборной Японии.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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