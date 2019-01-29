Футбол

ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником «Васко да Гамы»Чемпионат вчера в 18:56

ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего полузащитника «Васко да Гамы» Лукаса Сантоса, сообщает Globo Esporte. По информации издания, бразильцы уже отклонили одно предложение московского клуба. Но «армейцы» сохраняют интерес к футболисту и могут предпринять новую попытку.
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ЦСКА ведет переговоры о переходе 19-летнего бразильца из «Васку да Гамы»

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ЦСКА интересуется 19-летним полузащитником «Васко да Гамы»

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СМИ: ЦСКА пытается приобрести 19-летнего полузащитника клуба «Васко да Гама»

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Спорт-Экспрессвчера в 19:11

ЦСКА пытается подписать 19-летнего игрока «Васку да Гама»

Soccer.ruвчера в 19:41

ЦСКА хочет приобрести 19-летнего бразильского футболиста

Газета.Ruвчера в 18:33

ЦСКА заинтересован в покупке 19-летнего бразильского полузащитника «Васко да Гамы»

Sport24.ruвчера в 18:24
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