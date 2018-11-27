Футбол

ЦСКА и «Виктория» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Газета.Ru
12:02

Московский ЦСКА и чешская "Виктория" определились со стартовыми составами на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru12:02
с чего всё началось
С первых минут на поле стадиона «ВЭБ Арена» в Москве в составе
 армейцев выйдут Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Кристиян Бистрович, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Никола Влашич и Фёдор Чалов.
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