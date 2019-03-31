Футбол

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составыSoccer.ru 08:20

Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ ЦСКА - "Уфа".
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Игрок ЦСКА Ахметов остался в запасе на матч с «Уфой»

Газета.Ru09:14

Чалов, Сигурдссон и Влашич — в атаке ЦСКА на матч с «Уфой»

Sportbox.RU08:27

ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы

Soccer.ru08:20

ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут

Чемпионат08:23

ЦСКА - «Уфа»: Влашич открыл счет в матче

Спорт-Экспресс09:56

Влашич, Чалов и Сигурдссон сыграют впереди у ЦСКА в матче с «Уфой»

Бомбардир.ру08:18

ЦСКА – «Уфа» – 1:0. Влашич открыл счет

Sports.ru04:59
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Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

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В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК

Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
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Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
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Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Технологии

Как псевдомедицинские приборы-пустышки убивают людей

Программа «Нашпотребнадзор» изучила рынок псевдомедицинских фейков.
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Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
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Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети.
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Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
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Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
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Политика

Полиция Украины получила 950 сообщений о нарушениях на выборах

Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
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Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Политика

Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента.
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Спорт

Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим

Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Футбол

Фанаты «Зенита» вывесили баннер о бомбардировках Югославии

Болельщики «Зенита» на домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1, первый тайм) вывесили баннер, посвященный событиям 20-летней давности в Югославии.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках

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Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.
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Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
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Политика

В Киеве женщина родила на избирательном участке

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Около поселка Лебяжье и порта Бронка нашлись два тюлененка

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Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике

Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
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В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

Обновлено в 04:48
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
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Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ

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ЦИК Украины «вывел» Донбасс в лидеры по явке на президентских выборах

Обновлено в 05:31
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Сергей Семак: «Заслуженно победили „Оренбург“, вопросов никаких нет»

Обновлено в 09:12
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