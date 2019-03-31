Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составыSoccer.ru 08:20
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Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии
В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Политика
СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика
Украина выбирает президента. Промежуточные итоги
Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Технологии
Как псевдомедицинские приборы-пустышки убивают людей
Программа «Нашпотребнадзор» изучила рынок псевдомедицинских фейков.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина
Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети
Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети.
Обновлено в 08:33
Политика
Помощник Путина рассказал о назначении шести цветных ручек в портфеле
Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков объяснил назначение шести ручек разного цвета, которые журналисты заметили в его портфеле.
Обновлено в 08:31
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Политика
Российские СМИ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили российские СМИ на участок для выборов украинского президента.
Обновлено в 09:48
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на ЧР по биатлону, Логинов стал третьим
Владимир Семаков выиграл масс-старт в рамках чемпионата России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Обновлено в 07:57
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили баннер о бомбардировках Югославии
Болельщики «Зенита» на домашнем матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1, первый тайм) вывесили баннер, посвященный событиям 20-летней давности в Югославии.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Украинские военные в Донбассе голосуют на спецучастках
Обновлено в 04:47
Авто
Названы 10 неудачных моделей Toyota в истории
Оказалось, в истории японской компании имеются 10 неудачных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Политика
В Киеве женщина родила на избирательном участке
Обновлено в 09:44
Единоборства
Александр Емельяненко встретится с экс-бойцом UFC Энрике
Российский боец ММА Александр Емельяненко свой следующий бой проведет против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Эмир Катара внезапно покинул саммит ЛАГ
Обновлено в 09:26