Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧREGNUM вчера в 12:54
19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
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ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Чемпионатвчера в 11:27
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Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия
Пьяная пенсионерка избила стюардессу рейса Москва-Симферополь
Пьяная пассажирка рейса "Уральские авиалинии" Москва-Симферополь оскорбила и избила стюардессу, которая попросила ее не нарушать правила поведения в самолете при посадке.
Обновлено 17 мая в 04:36
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google
Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.
Обновлено в 00:55
Политика
Замглавы администрации Януковича объявил о возвращении на Украину
Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, возвратился в страну накануне инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100
В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Кино
Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.
Обновлено вчера в 20:50
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Определилась программа инаугурации Зеленского
В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского озвучили перечень мероприятий по случаю его вступления в должность.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?
Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Зловещее предзнаменование: пророк назвал страны, которые развяжут Третью мировую
Как пишет портал "Южный федеральный", ясновидящий назвал страны, которые развяжут Третью мировую войну.
Обновлено вчера в 22:26
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт
Ремонт проспекта Ленина и Советской улицы начинается в Брянске
В Советском районе Брянска со следующей недели стартует ремонт дорог на проспекте Ленина, улицах Советской и Спартаковской.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления
Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Общество
Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ
По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.
Обновлено в 00:50
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров
Пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта в Канаде.
Обновлено в 01:37
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Авто
Новый Zotye T600 опередил по продажам Skoda Kamiq
В октябре 2018-го года состоялся старт продаж кроссовера Zotye T600 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08