Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧREGNUM вчера в 12:54

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
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Последние интриги РПЛ

LiveSport.ruвчера в 19:18

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Чемпионатвчера в 11:27

ЦСКА и «Спартак» не попадут в Лигу чемпионов

Газета.Ruвчера в 12:40

«Краснодар» догоняет «Локо» и отцепляет от Лиги чемпионов ЦСКА и «Спартак»

Росбалтвчера в 13:55

«Спартак» и ЦСКА потеряли шансы на Лигу чемпионов

Матч ТВвчера в 11:23

«Спартак» и ЦСКА не сыграют в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 11:40

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

ТАССвчера в 11:24
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Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

Пьяная пенсионерка избила стюардессу рейса Москва-Симферополь

Пьяная пассажирка рейса "Уральские авиалинии" Москва-Симферополь оскорбила и избила стюардессу, которая попросила ее не нарушать правила поведения в самолете при посадке.
Обновлено 17 мая в 04:36
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Обновлено вчера в 11:30
Политика

Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.
Обновлено в 00:55
Политика

Замглавы администрации Януковича объявил о возвращении на Украину

Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, возвратился в страну накануне инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 08:14
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100

В Ульяновске пассажиры не захотели лететь на Sukhoi Superjet 100 После возвращения в аэропорт вылета пассажиры отказались лететь на Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:44
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Кино

Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»: Наш дозор окончен

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк попрощалась с шоу, выложив пост в своём инстаграме.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Определилась программа инаугурации Зеленского

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского озвучили перечень мероприятий по случаю его вступления в должность.
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Автомобили против «айфонов»: кто сильнее?

Авторы канала EverythingApplePro показали, что будет с «айфоном», в который прилетит подушка безопасности.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие

Зловещее предзнаменование: пророк назвал страны, которые развяжут Третью мировую

Как пишет портал "Южный федеральный", ясновидящий назвал страны, которые развяжут Третью мировую войну.
Обновлено вчера в 22:26
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Кино

Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Транспорт

Ремонт проспекта Ленина и Советской улицы начинается в Брянске

В Советском районе Брянска со следующей недели стартует ремонт дорог на проспекте Ленина, улицах Советской и Спартаковской.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Общество

Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.
Обновлено в 00:50
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Население на западе Канады эвакуируют из-за лесных пожаров

Пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта в Канаде.
Обновлено в 01:37
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Авто

Новый Zotye T600 опередил по продажам Skoda Kamiq

В октябре 2018-го года состоялся старт продаж кроссовера Zotye T600 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
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