Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионовNewInform 11:31
Клуб Сергея Галицкого догнал в турнирной таблице московский «Локомотив», который ранее сыграл вничью в Екатеринбурге с местным «Уралом» (2-2). Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
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РПЛ. ЦСКА и «Спартак» одержали победы, «Локо» и «Краснодар» вышли в Лигу чемпионов
LiveSport.ruвчера в 09:13
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