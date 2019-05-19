Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧREGNUM 12:54

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
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«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

ТАСС11:24

«Краснодар» догоняет «Локо» и отцепляет от Лиги чемпионов ЦСКА и «Спартак»

Росбалт13:55

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Чемпионат11:27

Последние интриги РПЛ

LiveSport.ru19:18

«Спартак» и ЦСКА гарантировали себе участие в Лиге Европы на следующий сезон

Советский спорт12:13

ЦСКА и «Спартак» не сыграют в Лиге чемпионов

Sport.ru12:13

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Спорт-Экспресс11:52
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

Обновлено в 09:00
Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено в 14:31
Здоровье

Кладбище в режиме онлайн: как блогеры-лжеврачи уничтожают онкобольных

На этой неделе российские СМИ разоблачали блогера Катю Тхи, живущую в Лондоне.
Обновлено в 19:45
Футбол

«Наполи» разгромил «Интер», «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом»

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал разгромную победу над миланским «Интером» со счетом 4:1. В составе неаполитанцев дубль оформил Фабиан Руис.
Обновлено в 16:37
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Хоккей

Капризов: «Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать»

Матч получился плотным, вели свою игру. Возможно, Кучерова пытались вывести из себя, но и мы можем отвечать.
Обновлено в 16:49
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Александра Турчинова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 17:39
Общество

Лебеда: Раз приняв решение, его не меняю. Какие бы ни были обстоятельства

Один из отцов-основателей современного Хабаровска рассказал в интервью ИА AmurMedia о жизненных принципах, опыте побед и ошибок, о том, какими проектами гордится, а какими — недоволен.
Обновлено в 19:35
Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз

Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:14
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено 17 мая в 10:19
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены

На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Обновлено в 17:10
Общество

Суд обязал снести дом на Пискунова, 40. Что теперь будут делать жильцы?

13 июня в силу вступает очередное решение суда о сносе дома по адресу Пискунова 40.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 05:23
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено в 16:33
Наука

Истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым беспилотником

Истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым и полностью беспилотным.
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес

«Я и та самая Фифа»: Яна Рудковская рассказала о сопернице

У бизнесвумен есть шесть собак и все они, кроме одной – самой маленькой Фифы – подчиняются хозяйке.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Авто

Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин

Четверо из десяти опрошенных владельцев Toyota Yaris ответили, что ценят в этом автомобиле прежде всего высокую надежность.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям около Дамаска

Обновлено вчера в 15:48
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Обновлено в 18:22
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
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