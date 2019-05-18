Футбол

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧREGNUM 12:54

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
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ЦСКА и «Спартак» лишились шансов выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Чемпионат11:27

«Спартак» и ЦСКА гарантировали себе участие в Лиге Европы на следующий сезон

Советский спорт12:13

ЦСКА в 18-й раз подряд примет участие в еврокубках

Матч ТВ12:22

«Краснодар» догоняет «Локо» и отцепляет от Лиги чемпионов ЦСКА и «Спартак»

Росбалт13:55

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

ТАСС11:24

ЦСКА в 18-й раз подряд сыграет в еврокубках

Спорт-Экспресс11:52

РПЛ. ЦСКА и «Спартак» одержали победы, «Локо» и «Краснодар» вышли в Лигу чемпионов

LiveSport.ruвчера в 09:13
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Хоккей

Швейцария — Россия 0:2 (2-й период)

Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова

В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков

Обновлено в 13:19
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Происшествия

В Гаване три человека погибли при наезде автомобиля на пешеходов

Обновлено в 13:09
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Обновлено в 00:08
Гаджеты

Google прекращает сотрудничество с Huawei

Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
Обновлено в 15:11
Происшествия

В Нижнем Тагиле пожарные спасли жильцов дома из дымовой «ловушки»

Обновлено в 11:29
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Ульяновске в 20-й раз прошел выпуск курсантов учебного центра войск связи

18 мая в 623-м межвидовом региональном учебном центре (войск связи) прошел выпуск младших специалистов.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол

«Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:08
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей

В рамках 29-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» — 2:2. В первом тайме команды обменялись голами с пенальти.
Обновлено в 08:54
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Здоровье

Специалисты опровергли самые распространенные мифы о туберкулезе

Специалисты рассказали о самых распространенных мифах о туберкулезе. Многие из них оказались неправдой и были опровергнуты экспертами.
Обновлено в 10:29
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Баскетбол

Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА

Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
Обновлено в 02:21
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Музыка

Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Обновлено 16 мая в 17:10
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

На второе место эксперты поставили шведский кросс-универсал Volvo XC70 с надежным мотором, однако специалисты советуют приобретать его рестайлинговые версии, у которых более надежная схема реализации полного привода.
Обновлено в 09:12
Политика

Экс-советник Януковича намерен расследовать «преступления Порошенко»

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намеревается подать в суд заявления о преступлениях действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 14:46
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Общество

В Челябинске пытались сорвать экофорум

Сегодня в Челябинске не смогли сорвать проведение межрегионального экологического форума, сообщает корреспондент «ФедералПресс» с места событий.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 тыс. циклов

Выдвижная камера, интегрированная в смартфон Redmi K20, выдержит 300 тыс. циклов закрытия и открытия.
Обновлено в 03:24
Политика

Москва и Минск согласовали план по транзиту нефти

Россия и Белоруссия согласовали план по возобновлению поставок нефти по трубопроводу «Дружба», передает БЕЛТА.
Обновлено в 09:51
Общество

Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару

Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.
Обновлено в 03:55
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