Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧREGNUM 12:54
19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
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РПЛ. ЦСКА и «Спартак» одержали победы, «Локо» и «Краснодар» вышли в Лигу чемпионов
LiveSport.ruвчера в 09:13
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Хоккей
Швейцария — Россия 0:2 (2-й период)
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
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«Шахтер» стал чемпионом Украины
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Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
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