ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧREGNUM 12:54

19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).

ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ

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