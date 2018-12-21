По информации Calciomercato, в трансфере итальянца заинтересованы московские ЦСКА и "Спартак". При этом не исключается, что форвард покинет английский клуб уже зимой, поскольку в команде на него не рассчитывают. 27-летний Габбьядини в текущем сезоне чемпионата Англии забил один мяч в 12 матчах.

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